A Fab Diniz, programadora do Página 3, preparou um tutorial de como adicionar o site do Página 3 Online na tela inicial do seu celular smartphone.

Veja o recado detalhado:

"Olá, vamos ver como adicionar o site do Página 3 na tela inicial do seu celular smartphone.

1. Primeiro você tem que abrir o site do Página 3 no navegador Chrome, Firefox, Safari ou Opera Mini.

2. Então clica nos três pontinhos no canto direito superior, para acessar as ferramentas do navegador.

3. Como estou no Firefox vou clicar em Página > Adicionar à Tela Inicial, os outros navegadores não precisa acessar a opção “página”, eles vão mostrar “Adicionar à Tela Inicial” de primeira na lista das Ferramentas.

4. Pronto, você agora tem o site do Página 3 com acesso rápido na sua tela inicial.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Espero ter ajudado, e até mais!"

Quem ainda tiver dúvidas pode falar com a Fab pelo fabdiniz@gmail.com