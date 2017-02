Folha de São Paulo diz que Balneário Camboriú só tem uma praia boa para banho

Em matéria publicada neste final de semana o jornal Folha de São Paulo aponta que de cada dez praias brasileiras, três ficaram impróprias para banho por mais de três meses em 2016.

Dentre essas aparece Balneário Camboriú com apenas uma praia apontada com "boa", a do Estaleiro.

O jornal processou análises oficiais feitas no ano passado em 1.180 pontos do litoral brasileiro. Desses, apenas 42% foram considerados "bons" ou "ótimos"; 29% estavam "regulares", e 29%, "ruins" ou "péssimos".

A Folha é o segundo grande veículo de imprensa brasileiro a fazer essa análise. Dias atrás foi a revista Veja que publicou algo semelhante, também com resultados desastrosos para Balneário Camboriú.

É um claro recado que a comunidade de Balneário está recebendo da mídia: ou dá um jeito de sanear suas praias ou a fama negativa irá crescer até afetar fortemente a economia municipal.

O resultado publicado pela Folha em relação a Balneário Camboriú é o seguinte:



1. Praia: Laranjeiras

Situação: Regular

2. Praia: Taquaras

Ponto de medição: Em frente à escola municipal

Situação: Regular

3. Praia: Taquaras

Ponto de medição: Lagoa de Taquaras

Situação: Péssima

4. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Pontal Norte

Situação: Péssima

5. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 1001

Situação: Ruim

6. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 2000

Situação: Regular

7. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 3000

Situação: Regular

8. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Pontal Sul

Situação: Ruim

9. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 4000

Situação: Regular

10. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 3500

Situação: Regular

11. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 2500

Situação: Regular

12. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 1400

Situação: Regular

13. Praia: Balneário Camboriú

Ponto de medição: Frente à rua 51

Situação: Regular

14. Praia: Estaleiro

Situação: Boa