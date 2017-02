A combinação de sol, praia e piscina é capaz de deixar a pele com aquela cor dourada que todos querem ter no verão. Mas para incrementar e ajudar a manter o bronzeado é essencial investir em uma alimentação adequada. Além do que, a dieta previne também o envelhecimento e aquelas ruguinhas indesejadas.

A nutricionista Aline Radloff, 33, especializada em Nutrição clinica funcional e esportiva e Coach Nutricional, disse que a dieta funciona, desde que acompanhada de orientações que farão toda a diferença, como uma boa mastigação e hidratação padrão, o clássico dois litros/dia, ou mais.

Confira algumas orientações da especialista:

BETACAROTENO + VITAMINA A - “O mais famoso para a manutenção do bronze é o betacaroteno, precursor da vitamina A. Ambos auxiliam na produção de melanina, pigmento responsável pela cor da pele. São antioxidantes e protegem dos danos celulares que a radiação solar provoca. Previnem o envelhecimento da pele. Esses nutrientes podem ser encontrados em vegetais verde escuros (espinafre, repolho, brócolis, agrião) e vegetais alaranjados como cenoura, abóbora, manga e mamão”.

VITAMINAS C + E - “Agem como antioxidantes, importantes no fator de proteção. A primeira participa também da formação do colágeno e é encontrada no limão, laranja, tangerina, abacaxi, acerola, goiaba e caju. A vitamina E é encontrada na gema de ovo, sementes de gergelim, girassol, castanha, amêndoas e azeite”.

FLAVONÓIDES - “Família de substâncias com potente efeito antioxidante, apesar de não serem considerados essenciais, seu consumo melhora a foto proteção da pele e ainda auxilia a combater radicais livre, protege do câncer e uma porção de outros benefícios. São encontrados no chá verde, cacau e chocolates de qualidade, açaí, frutas vermelhas, jabuticaba”.

DICAS PRÁTICAS

Consuma diariamente vegetais verdes escuros, cerca de um prato de sobremesa no almoço e jantar.

Inclua a cenoura ralada cerca de três colheres de sopa três vezes por semana.

Consuma manga, de duas a três fatias duas vezes por semana

Abóbora seca ou cabotia cerca de oito colheres de sopa duas a três vezes por semana.

Inclua dois quadradinhos de chocolate amargo (mais 70% cacau), três vezes por semana. Nos outros dias inclua chá verde, cerca de duas xicaras, açaí, frutinhas vermelhas. Em relação ao açaí procure sem adição de xarope de guaraná.

Beba água ao longo do dia, se tiver dificuldade experimente as águas aromatizadas naturalmente!

RECEITINHAS

Sorbet de manga com coco

1 manga grande

100ml de leite de coco, se possível caseiro

Adoçante stevia

1 pitada de gengibre

amêndoas laminadas

Modo de preparo - Bata todos os ingredientes no liquidificador, sirva em recipiente e salpique com amêndoas laminadas ou castanhas picadas.

Suco antioxidante

½ cenoura

1 copo pequeno de suco de laranja

1 folha de couve crua

1 punhadinho de hortelã

Castanha do Pará

Modo de preparo - Bata todos os ingredientes no liquidificador. Tome com gelo.

Açaí batido com fruta e chá verde

1 polpa de açaí sem adição de açúcar e guaraná

6 morangos

2 folhas de hortelã

½ xícara de chá de água gelada

1 xícara de café de chá verde

Modo de Preparo - Deixar a polpa descongelar alguns minutos e em seguida misturar com o morango e as folhas de hortelã. Acrescente o chá verde e a água gelada até que fique na consistência desejada. Para adoçar, utilize mel.

Gengibre refrescante

400ml de Água

1 ramo de hortelã macerado

2 fatia de gengibre maceradas

1 Limão espremido

Modo de preparo - Misture todos os ingredientes e adicione bastante gelo dentro. Beber ao longo do dia.

