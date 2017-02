Acquaplan emite o segundo laudo de balneabilidade das praias

A Acquaplan – Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. liberou hoje seu segundo laudo de Balneabilidade sobre Balneário Camboriú e a Praia Brava.

O primeiro laudo, emitido na semana passada, foi elaborado com coletas realizadas entre os dias 18 e 22.

Este segundo laudo é produto das coletas entre os dias 19 e 24.

A metodologia de coletas quase diárias reflete com mais fidedignidade a situação das praias do que as semanais realizadas pela Fatma.

A Acquaplan prossegue com as coletas e realizou uma inclusive ontem que deverá dar péssimos resultados porque refletirá a poluição das fortes chuvas.