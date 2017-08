Marieta recorre a campanha de doações para conseguir manter atendimentos

Com dificuldades para manter os atendimentos, o Hospital Marieta Konder Bornhausen recorreu a uma campanha de doações para reduzir o prejuízo mensal de meio milhão.



A ação foi lançada há um mês e já registrou mil colaboradores. Eles aceitaram descontar quantias variadas da conta de energia, através de boleto ou ainda depósito bancário pela Caixa ou Banco do Brasil.



Interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 608 0054. Os depósitos voluntários devem ser feitos em contas do Banco do Brasil (Ag. 0305-0 | cc 95220-6) e da Caixa Econômica Federal (Ag. 0416 | cc 00235-2).

O Hospital Marieta atende todos os moradores da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, totalizando 11 cidades. São 380 leitos ativos e uma média de 75 mil atendimentos por mês, sendo 92% dos atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde.