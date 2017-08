Grupo de BC visita centros de compostagem para trazer ideias para a região

Nessa segunda-feira, 28, aconteceu a segunda etapa do Circuito Ecológico Reciclagem, organizado pelo Instituto Eco Cidadão, com sede no Estaleirinho. Um ônibus levou cerca de 15 pessoas -representantes de diversos setores da região da Apa- a Florianópolis para conhecer de perto alguns pontos da Agricultura Urbana da cidade, com foco principal nos sistemas de compostagem.



A ideia é que essas pessoas vissem de perto diferentes métodos a fim de trazer para sua comunidade alguma prática ligada à destinação de resíduos. O grupo tinha representantes das praias agrestes e associação quilombola, horta comunitária do Estaleiro, professores da rede pública e particular, cozinheiro de escola, artista, jornalista, ecologista, engenheiro ambiental, funcionário público, formando assim uma rede diversificada de atuação, com foco principal na região da APA. "Queremos transformar a APA numa região modelo, temos tudo para alcançar essa meta de Lixo Zero até 2020", comentou Luciana Andrea, do Eco Cidadão.

O grupo voltou no fim do dia conversando sobre as possibilidades para desenvolver e continuar na região essas práticas sustentáveis, que em Florianópolis já acontecem há algum tempo, e em muitos outros pontos que não deu tempo de visitar. Eles passaram pelo Hotel Sesc Cacupé -um exemplo bem sucedido da iniciativa privada; a Comcap e o Museu do Lixo, da prefeitura; o Parque Ecológico Córrego Grande/ Família Casca; e a Horta Comunitária PACUCA, guiados por uma representante da Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis.

Em todos os pontos fica claro que compostar o lixo -transformar restos de comida e cascas que iriam para o lixão em adubo orgânico-; acaba trazendo como consequência outras práticas sustentáveis: captação de água da chuva, para usar no próprio campo de compostagem e nas hortas; a produção de alimentos orgânicos, adubo e biofertilizantes naturais; uma atenção maior para a destinação correta de todo tipo de resíduos, e principalmente, o forte envolvimento comunitário, causando assim um verdadeiro movimento de transformação social.