A CDL Mulher de Balneário Camboriú promove nesta quarta-feira (30) uma palestra ministrada pelo médico psiquiatra Mário João Bisi Júnior, com o tema "Setembro Amarelo – 13 razões para falar à respeito". A palestra terá início às 19h30 no auditório do edifício-sede da CDL/Sincomércio de Balneário Camboriú.

O convite custa R$ 10 e toda a arrecadação será revertida ao Centro de Valorização à Vida (CVV).

De acordo com Cláudia Dagnoni, coordenadora da CDL Mulher, o evento é aberto ao público e tem o apoio do CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP).

Os dados

O Brasil é o oitavo país com o maior número de suicídios. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 32 brasileiros morrem diariamente vítimas de suicídio. O próximo mês é marcado pelo Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser evitados.

AGENDA

Palestra “Setembro Amarelo: 13 razões para falar a respeito”

Local: Auditório da CDL/Sincomércio, Rua 902, 530, Balneário Camboriú

Data: 30 de agosto

Horário: 19h30

Valor: R$ 10

Informações: (47) 3261-3300