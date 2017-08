Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, lembrada em todo o país (21 a 28 de agosto), a APAE de Balneário Camboriú realiza o 2º Seminário de Autodefensoria e Família, nesta quinta-feira (24), na Câmara de Vereadores.

O público alvo são os alunos, pais, professores, cursistas do Magistério, Pedagogia, Direito, Psicologia, Serviço Social e comunidade em geral.

A diretora da Apae local, Sandra Mara Luchtenberg disse que 11 Apaes da região estarão representadas e o tema será ‘A Inclusão da Pessoa com Deficiência: Direitos, Necessidades e Realizações.

A autodefensoria é um movimento das Apaes de todo o país que tem por objetivo dar vez e voz para as pessoas portadoras de deficiência intelectual. “Para que elas possam lutar por seus direitos perante a sociedade e compreendam que são parte dela e por isso também tem deveres e obrigações a cumprir”, explicou Sandra.

No Brasil a Autodefensoria teve início em 1986, no 9o Congresso Mundial da Liga Internacional de Associações para Pessoas com Deficiência Intelectual, realizado no Rio de Janeiro. Na Apae de Balneário Camboriú o movimento começou a ser trabalhado em meados de 2004.

A Autodefensoria local conta com dois casais de alunos, que tem a função de defender os interesses dos demais colegas, sugerindo ações de aperfeiçoamento e luta de direitos. Eles são porta vozes de seus companheiros junto à diretoria da instituição e à sociedade.

A APAE de Balneário atende hoje 246 portadores de deficiência, de 0 a 65 anos.

Além do Seminário, a APAE local participará do Baile da Garota e do Garoto Especial, nesta sexta-feira (25), em Itapema; no sábado e domingo haverá leitura de textos sobre pessoas com deficiência em todas as igrejas e casas de orações e na segunda-feira (28), a APAE estará aberta para visitação (Rua 1926, 1260). Informações 33670636.

Seminário

Quinta-feira (24), das 13h30 às 17h, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

13h30- Coffee Break

14h- Abertura Oficial (Autoridades, Hino Nacional e Hino de Balneário Camboriú, fala da Presidente e da Diretora da APAE BC).

14h30- Apresentação do Coral da APAE BC

14h45- Palestra: ‘Autodefensoria: Uma Proposta de Inclusão Social’

Palestrante: Vanessa Ferreira- cursou Pedagogia pela UNC- Universidade do Contestado, Especialista em Educação Especial, cursou MBA em Gestão de Pessoas,

atua como coordenadora pedagógica e coordenadora local do Movimento de Autodefensoria.

15h15- Palestra: ‘Autodefensoria no Estatuto da Pessoa com Deficiência: Instrumentos de (Auto) Inclusão’

Palestrante: Jonas Kleber da Silva- Advogado; cursou Direito pela Univali, Pós-Graduado em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc); ex- presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB na Subseção de Balneário Piçarras, atua como advogado no escritório Fleith Advogados Associados em Balneário Piçarras, Barra Velha e Itajaí.

16h- Palestra: ‘Repensando a Inclusão: A Psicologia e suas Contribuições’

Palestrante: Marina Corbetta Benedet- Cursou Psicologia pela Univali, especialista em Psicopedagogia Escolar e Clínica, Mestre e Doutora pela UFSC, atua como psicóloga

Clínica, professora na Univali, focalizadora e professora de dança.

16h45- Espaço para perguntas

17h- Encerramento