Hospital Marieta amplia em quatro horas o horário de visita aos pacientes do SUS

Com foco no atendimento humanizado e nas melhorias de condições aos pacientes SUS e familiares, o Hospital Marieta fará alteração do horário de visitas, ampliando em quatro horas a possibilidade de entrada de parentes. O novo horário, entre 14h30min e 20h30min, será um benefício a quem está internado, e passará a valer a partir da próxima segunda-feira (21/8).

A medida se fez necessária principalmente pelas filas que se formavam nos antigos horários de visitação (das 14h30min às 15h30min e das 19h30min às 20h30min). Nestes períodos, chegavam a ter 600 pessoas esperando para entrar no hospital.

“Essa mudança vale para os pacientes das enfermarias, não podendo ultrapassar dois visitantes simultaneamente para cada um deles. E cada internado poderá receber até quatro visitas durante as horas liberadas todos os dias”, explica Alberto Francisco, gerente de projetos da unidade hospitalar.

Para entrar no Hospital Marieta o visitante precisa apresentar documento de identificação para o cadastramento inicial na recepção principal (Avenida Marcos Konder) e utilizar a etiqueta especial, concedida na entrada.

