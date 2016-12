Pilates pode prevenir e tratar dores lombares As dores lombares são um pesadelo de muitas pessoas, especialmente mulheres, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Ela pode ser causada por diversos fatores e ser até crônica em muitos casos. Mas apesar de um problema sério, ela pode ser prevenida e até tratada com pilates.

A especialista Greice Ues Quatrin, do Espaço Original explica que em sua maioria, as dores lombares são um sintoma e não necessariamente uma doença ou uma patologia da coluna. A fisioterapeuta Franciele Silva esclarece que, ao contrário do que pensamos, os estudos mais recentes vêm comprovando que a prioridade para o tratamento das dores na coluna é o movimento. Ou seja, em vez de sucumbir à dor, é essencial movimentar-se.

Além do trabalho feito em estúdio com acompanhamento, os alunos aprendem a aplicar o pilates no dia a dia. "Ensinamos a executar movimentos como levantar, pegar objetos, sentar corretamente e ainda a respirar", destaca Greice.

Ela explica que o principal objetivo do Pilates é trabalhar as limitações e as disfunções corporais que geram as sobrecargas na coluna. O método oferece diversas possibilidades de exercícios que trabalham a mobilidade, fortalecem, alongam e proporcionam consciência corporal e sensação de bem estar, resultados que podem ser sentidos desde o primeiro mês de atividade física.