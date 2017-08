Em agosto Pai não paga no Infinity Blue

Agora ficou ainda mais fácil presentar o seu pai com um final de semana inesquecível no Infinity Blue Resort & SPA, em Balneário Camboriú.

Com o pacote “Pai Herói”, ele tem passe livre ao se hospedar acompanhado de um adulto pagante.

O Infinity é o cenário ideal para celebrar o dia dos nossos verdadeiros Heróis, com atividades disponíveis durante todo o final de semana, entre os dias 11 e 13 de agosto. Eles podem descansar na piscina aquecida, relaxar no SPA e provar o melhor da gastronomia nos quatro restaurantes disponíveis. Ainda tem gincana em família, música ao vivo, waterline, parede de escalada, arco & flecha, show noturno, oficina de confecção de presentes e no domingo, um super almoço especial de Dia dos Pais.

No pacote “Pai Herói”, a suíte Superior custa R$ 1.012,00 + 2,5% de ISS, diária para 2 adultos e 1 criança até 5 anos free. Luxo, R$ 1.266,00 + 2,5% de ISS para 2 adultos e 2 crianças até 5 anos free e a Super Luxo , 1.822,00 + 2,5% de ISS para 2 adultos e 2 crianças até 5 anos free. Em todas as opções, o pai está incluso no número de adultos.

O Infinity Blue Resort & SPA está localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Para realizar sua reserva entre em contato no telefone (47) 3261.0300, ou pelo e-mail reservas@infinityblue.com.br, e escolha o melhor pacote para você e sua família.

Valores das diárias

Acomodação Valor Superior R$ 1.012,00 Luxo R$ 1.266,00 Super luxo R$ 1.822,00

Preço para 2 adultos e 1 criança até 5 anos free.

Inclui café da manhã, almoço e jantar.

Bebidas não inclusas.

Sobre todas as diárias adicionar 2.5% de ISS



Serviço

Infinity Blue Resort & Spa

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1000 – Estrada da Rainha, Balneário Camboriú/SC

Reservas: (47) 3261.0300

E-mail reservas@infinityblue.com.br

Site: www.infinityblue.com.br