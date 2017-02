Ambiental - Especialistas em cuidar da cidade

Com rigorosos padrões de segurança, higiene e proteção, a Ambiental é uma empresa especializada nos seguintes serviços:

• Coleta de Resíduos Sólidos

• Serviços Gerais de Limpeza

• Saneamento

• Tratamento e Disposição Final de Resíduos

A Ambiental atua nos setores de Limpeza Urbana e Saneamento. Na Limpeza Urbana realiza os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e serviços gerais de limpeza.

Os serviços de coleta da Ambiental são realizados periodicamente, de acordo com as demandas estabelecidas pelas prefeituras das cidades onde atua. Esses serviços incluem coleta de resíduos sólidos comuns, resíduos recicláveis, resíduos sólidos especiais e resíduos sólidos de serviços de saúde.

Todos os resíduos coletados pela Ambiental passam por tratamento e disposição final adequado.

Fazem também parte dos serviços gerais de limpeza as atividades de raspagem, capina mecanizada, varrição de vias pavimentadas, limpeza de bocas de lobo, limpeza de praias e pintura de meio-fio. As tarefas são realizadas com equipes formadas por funcionários da Ambiental, utilizando veículos, equipamentos e ferramentas específicas para essa atividade.

No Saneamento, a Ambiental realiza a operação, manutenção e melhoria das unidades que compõem os sistemas de abastecimento de água (captação, recalque, adução, tratamento, reservação e distribuição) e de esgotamento sanitário (ligação predial de esgoto, rede coletora, elevatórias e estação de tratamento de esgoto).

Atendimento: Rua 2028, 80 - Centro CEP: 88.330-486 Horário de Atendimento: 08:00 às 18:00 Fone: (47) 3169-2900. Site: www.ambiental.sc