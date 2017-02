Convocação para assembleia da APA da Costa Brava

CONSELHO GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA APA COSTA BRAVA - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2017 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O CONSELHO GESTOR DA APA COSTA BRAVA, órgão instituído pelo Decreto 4300/2006, regido pela Lei n.º 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, bem como pela Lei 1985/2000 e pelo Decreto 7876/2015, por seu Presidente e.e. do Conselho Gestor, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os Conselheiros e moradores da unidade de conservação, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 08/02/2017, com inicio ás 17h (dezessete horas) em primeira chamada e 17h15min (dezessete horas e quinze minutos) em segunda chamada, com término previsto para ás 19h (dezenove horas), tendo como local o Auditório da OAB/SC, na Rua 916, nº 612 - Centro, Balneário Camboriu - SC, com a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação do novo Secretário do Meio Ambiente;

2) Eleição para os cargos da Secretaria Executiva (Secretário Executivo, 1º e 2º Secretários) – Seção V do Regimento Interno;

3) Discussão do Plano de Manejo;

Balneário Camboriú, 20 de janeiro de 2017.

CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS - Presidente em exercicio

IARA R. F. BONILLA - Secretária Executiva