Chevrolet fecha 2016 na liderança absoluta do mercado

Com 37,2 mil unidades registradas, dezembro foi o melhor mês do ano para a Chevrolet, que fechou 2016 na liderança do mercado brasileiro. No acumulado de 2016, foram 345,9 mil unidades, com 11.9% de crescimento em participação de mercado. O grande destaque da marca foi o Onix, que emplacou 153,3 mil unidades ao longo de 2016, um recorde histórico para o modelo. O volume é cerca de 22% superior ao registrado em 2015 apesar das dificuldades que atravessa o setor.



As mais de 18 mil unidades registradas em dezembro também representaram um marco inédito mensal para o Chevrolet Onix que passou por evoluções estéticas, mecânicas e tecnológicas na linha 2017, alancando índices de melhoria no consumo de combustível de até 18%.



Tudo isso ajudou a consagrar o Onix como o carro preferido do consumidor brasileiro pelo segundo ano consecutivo.



“Além do Onix, outros produtos contribuíram em vendas e imagem para a liderança da Chevrolet no Brasil, como o Prisma, o Cruze, a S10 e o Camaro, referências em seus respectivos segmentos”, analisa Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil.



“Uma rede de concessionária bem estruturada e novas tecnologias de conectividade total, como o OnStar, também tiveram papel relevante nesta conquista”, completa o executivo.



Liderança em vários segmentos

Com 66,3 mil unidades emplacadas em 2016, o Prisma se consagra como o sedã mais vendido do país, pelo segundo ano consecutivo.



O Spin lidera também seu segmento, com 22,6 mil unidades acumuladas no ano. O volume é similar ao do sedã médio-compacto Cobalt, veículo a combustão com o motor 1.8 mais econômico no país, de acordo com o Inmetro.



Outro sucesso comercial é o superesportivo Camaro, que fecha o ano com a chegada da nova geração, apresentada ao público em novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo.



Também renovado em 2016, o Cruze vem registrando crescimento expressivo nos emplacamentos desde a chegada do modelo 2017, em meados do ano.



Dezembro, aliás, foi o melhor mês recente para o sedã. No acumulado, foi registrado crescimento de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.



A Chevrolet também vem se destacando no segmento dos SUVs. O Trailblazer, por exemplo, vem multiplicando sua participação e subindo no ranking de vendas após a chegada da linha 2017.