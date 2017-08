4 aplicativos que lhe ajudarão a cortar gastos e melhorar as suas finanças

Se você ainda não começou a investir, cortar gastos é, na maioria dos casos, uma das maneiras mais rápidas de aumentar os seus rendimentos mensais.

No entanto, esta é uma tarefa bem mais difícil do que parece. Uma boa dica, que você já deve ter ouvido ou até lido em nosso eBook, é a de anotar tudo que você gasta.

Anotar os seus gastos é essencial para começar a guardar dinheiro e também para aumentar ainda mais os seus investimentos. Aliás, quanto antes você dominar essa técnica, melhor será para os seus rendimentos a longo prazo.

Mas, a questão não é apenas ter o registro dessas informações. É importante conseguir compilá-las mês a mês para uma análise melhor.

Com isso, na maioria dos casos, conseguimos enxergar claramente aqueles furos de orçamento e reduzir gastos desnecessários.

Uma outra ótima dica que você também encontra no nosso eBook, é a de dividir as suas defesas por tipos:

Despesas Obrigatórias Fixas: não podem ser eliminadas e nem reduzidas (Aluguel, IPTU, IPVA);

Despesas Obrigatórias Variáveis: não podem ser eliminadas, mas podem ser reduzidas (alimentação, vestuário, limpeza, água, energia);

Despesas Não-Obrigatórias Fixas: podem ser eliminadas, mas não podem ser reduzidas (plano de saúde, assinatura de jornal, clube);

Despesas Não-Obrigatórias Variáveis: podem ser eliminadas e podem ser reduzidas (cinema, almoço/jantares, produtos de beleza).

Eu, por exemplo, tenho segmentado meus gastos por alimentação, café, vestuário, gasolina, manutenção do carro, saúde e medicamentos, viagem, lazer; categorias que se enquadram com a minha realidade e dia a dia.

Você perceberá que a maior dificuldade mesmo neste processo é, realmente, o registro. Até você tornar disso um habito, é necessário ter bastante disciplina.

Porém, a tecnologia facilitou nossa vida nisso também e agora não podemos dar mais essa desculpa. Com a tecnologia atual, há diversos aplicativos interessantes que facilitam essa tarefa.

GuiaBolso

É uma ferramenta online de controle financeiro, disponível também para celulares com Android e iPhone (iOS).

Gratuito, o app permite incluir diferentes contas bancárias, oferecendo integração com instituições como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander, além de operadoras de cartão de crédito, como Nubank e American Express.

Com isso, você pode ver todas as transações em um único lugar e gerenciar os gastos.

CoinKeeper: Controle de gastos

Finanças, orçamento, contas e controle de gastos. Famoso app de controle de orçamento para o Android e iPhone (iOS).

Descubra para onde vai o seu dinheiro! Planeje o seu orçamento e poupança. Aproveite a forma mais rápida de acompanhar os seus gastos diários, com todas as suas finanças direto na tela.

NuBank

Inovador e simples de usar, o aplicativo Nubank é ideal para o gerenciamento das compras realizadas com o cartão de crédito Nubank MasterCard, um cartão internacional, aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos em todo o mundo.

E o melhor de tudo: sem anuidade nem nenhuma outra tarifa! O aplicativo e o cartão são essenciais para quem pensa em organizar de forma diferenciada e simples seu orçamento e finanças pessoais.

Com ele, você tem controle de gastos e transações em tempo real, realiza o bloqueio e desbloqueio do cartão, e tem fácil acesso ao limite e acompanhamento de fatura.

Banco Original

Com o aplicativo do Banco Original, você pode realizar transferências bancárias para quem quiser direto do seu smartphone, tornando a sua vida mais prática!

Além disso, o aplicativo simplifica a sua relação com dinheiro. Através dele, você pode:

Desenvolver o seu planejamento financeiro, com gráficos e detalhes dos seus gastos para que você possa controlar o orçamento da forma que deseja;

Consultar o seu saldo e extrato bancário;

Pagar contas pelo celular, através do leitor de código de barras do aplicativo;

Entrar em contato com o Atendimento Original.