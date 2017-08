Em parceria com o SENAI, Volkswagen inaugura Centro Regional de Treinamento em Joinville

A partir de agora, a unidade do SENAI de Joinville (SC) será utilizada para treinamentos oferecidos pela marca aos profissionais das concessionárias da região Sul



Volkswagen também capacitará instrutores do SENAI para que multipliquem o conhecimento sobre os produtos da marca aos jovens alunos da entidade



No local, os profissionais da Academia VW treinarão mais de 2,6 mil funcionários de vendas e pós-vendas de 123 concessionárias



Formação técnica inclui funilaria e pequenos reparos de pintura, formação em tecnologia da informação, administração e treinamento de vendas

A Volkswagen do Brasil acaba de inaugurar um novo Centro Regional de Treinamento da Marca, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). A partir de agora, a unidade do SENAI de Joinville (SC) será utilizada para treinamentos oferecidos pela marca aos profissionais das concessionárias da região Sul. No local, os profissionais da Academia VW treinarão mais de 2,6 mil funcionários de vendas e pós-vendas de 123 concessionárias.



Além disso, eles também capacitarão instrutores do SENAI para que multipliquem o conhecimento aos jovens alunos da entidade, que no futuro estarão aptos ao mercado de trabalho, podendo atuar na própria Rede Volkswagen, e terão um importante contato com a marca e seus produtos.



“Estamos preparando a melhor equipe nas concessionárias e os melhores profissionais no setor automotivo pelo SENAI. Para cumprir esse desafio, uma grande estrutura foi disponibilizada, contemplando grandes recursos tecnológicos como mecânica automotiva e funilaria, entre outros, resultante em um investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões”, disse o gerente executivo de Desenvolvimento da Rede de Concessionárias, Alexandre Abelleira.



O Centro de Treinamento Regional será utilizado para a formação técnica em todos os aspectos, incluindo funilaria e pequenos reparos de pintura, formação em tecnologia da informação, administração e treinamento de vendas.



O primeiro Centro de Treinamento Regional inaugurado pela VW, em parceria com o SENAI, ocorreu em maio deste ano, na unidade do SENAI de Taguatinga (DF) que atende profissionais das concessionárias das regiões Centro-Oeste e Norte, além de parte do Nordeste. No local, os profissionais da Academia Volkswagen treinam cerca 2,5 mil funcionários de vendas e de pós-vendas de 70 concessionárias.