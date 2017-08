Peixaria Quinta do Mar abastece os melhores restaurantes da região

A Quinta do Mar, de Balneário Camboriú, é referência na venda de pescados frescos. Além da nova loja voltada ao varejo, instalada na Rua 3300, número 560 - centro da cidade, a peixaria se destaca no atendimento personalizado também para atacado.

A empresa atende dezenas de restaurantes no Litoral, Vale do Itajaí, Sul do Estado e até em Curitiba e Porto Alegre, com saídas semanais.

O principal diferencial da Quinta do Mar é a oferta semanal de frutos do mar frescos e selecionados como salmão e atum, além de ostras, mexilhões e camarões, o que facilita a vida dos chefs.

Para isso, a empresa mantém parcerias na pesca industrial, artesanal e no beneficiamento próprio, realizado pela indústria Oceânica, localizada na praia de Canto Grande, em Bombinhas, e administrada pela Quinta do Mar.

É a Oceânica que providencia o porcionamento de frutos do mar como camarão, ostras, marisco, polvo e lula de acordo com as necessidades dos restaurantes parceiros da Quinta do Mar. Camarões, por exemplo, podem ser descascados, eviscerados e fracionados conforme o pedido do cliente.

A Quinta do Mar comercializa também toda a linha de insumos para a culinária japonesa com arroz de sushi, molhos, farinhas especiais para empanar e temperos de diversas partes do mundo.

Informações e cotações para restaurantes podem ser repassadas pelos telefones (47) 3363-5922 ou 3366-0179.

Acompanhe novidades da Quinta do Mar pelo Facebook e Instagram.