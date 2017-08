Quinta do Mar é referência em pescados frescos em Balneário Camboriú

A Peixaria Quinta do Mar está há um mês em novo endereço, na Rua 3300, número 560, Balneário Camboriú e já é referência na venda de pescados frescos para o varejo na região.

Os frutos do mar tanto da pesca artesanal como da industrial passam por uma criteriosa seleção que avalia qualidade. Essa característica levou a Quinta do Mar a se consolidar também no atacado, abastecendo grande parte dos restaurantes da região, sul do Estado e até Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

Com a nova peixaria, a empresa diversificou a oferta de produtos. A Quinta do Mar reuniu grande variedade de congelados, que vão de filés empanados para facilitar o dia a dia até opções nobres como vieiras, caviar e lagosta.

A nova loja oferece ainda toda linha de insumos para culinária oriental, de molhos especiais a algas para sushi, massa para rolinho primavera, guioza e farinhas para empanar.

Com o sistema de geladeiras verticais walk in cooler, os clientes têm acesso fácil aos produtos e seus preços, podendo fazer as compras com praticidade.

A Quinta do Mar