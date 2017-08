Cristo Luz oferece atrações para toda a família

O Complexo Turístico Cristo Luz atrai anualmente milhares de visitantes do Brasil e do exterior em busca de diversão, de vistas inesquecíveis e para observar de perto o imponente monumento artesanal e o espetáculo de cores e de luzes diário no céu da cidade.

Localizado em um dos pontos mais altos de Balneário Camboriú, a 150 metros de altura, o monumento "Cristo Luz" possui 33 metros de altura, 22m de largura e pesa 528 toneladas. Foi esculpido de forma artesanal em argamassa, e construído em ferro, aço e cimento.

Foi inaugurado no dia 4 de outubro de 1997, em uma parceria entre a iniciativa privada, órgão público e o proprietário da área Carlos da Rosa, tornando-se umas das principais opções turísticas de Balneário Camboriú.

Estrutura de lazer e atrações

Além do monumento, o Complexo Turístico Cristo Luz conta com atrações diárias para toda a família. Um lugar ideal para passar momentos de descanso, lazer e descontração durante o ano todo.

O complexo conta ainda com lanchonete, restaurante e pizzaria panorâmicos, loja de souvenirs, brinquedos para crianças, show room (em reforma), central de informações e estacionamento com capacidade para 500 carros.

Restaurante Cristo Luz

Outro dos destaques do complexo é o Restaurante e Pizzaria Cristo Luz. São mais de 45 tipos de pizzas, além de peixes, carnes, aves e massas, servidos "a la carte". Experimentar a saborosa e variada gastronomia apreciando as vistas panorâmicas para a cidade é uma ótima pedida para a reunião de casais, amigos e família.

Cristo Luz em fase de construção (1997)





Endereço

Rua Indonésia, 800 - Bairro das Nações

Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-000

Telefone: +55 (47) 3367-4042 / 3363-2329

E-mail: contato@cristoluz.com.br

Site www.cristoluz.com.br