O deputado estadual Ismael dos Santos (PSD), de Blumenau, terceiro parlamentar mais votado na última eleição, vem estreitando relações com Balneário Camboriú.

Na noite de ontem (4), ele esteve na cidade, em reunião com lideranças religiosas, para falar sobre seus projetos na Assembleia Legislativa.

No último dia 25, o deputado visitou a redação do Página 3, acompanhado do vereador Omar Tomalih. Nesta ocasião ele conversou sobre projetos e suas pretensões futuras na política. Acompanhe os principais assuntos:

Reeleição

“Em 2010 fizemos 55 mil votos; em 2014 foram 66 mil votos, terceiro mais votado. Como o Merísio não vai nessa queremos disputar o segundo lugar…Então eu vou para reeleição, estou rodando 10 mil quilômetros por mês, temos essa boa vitrine da questão da drogadição, o Reviver, nesses últimos três anos já foram investidos R$ 20 milhões no projeto para acolher 15 mil jovens...com recuperação de 65%...porque é uma reabilitação com ressocialização junto”.

Votos

“Em Balneário Camboriú fiz 1,5 mil votos na última eleição e em Itajaí foram 2,2 mil votos”.

Sucessão

“Do ponto de vista das candidaturas temos o Merísio que eventualmente poderá ter o apoio do Amin, ele declarou esse apoio inclusive.e o Mauro Mariani do PMDB, que está tentando atrair o PSDB, que vai decidir só na última hora como sempre, o Paulo Bauer vai ficar até junho do ano que vem para decidir o que vai fazer da vida...e o Colombo terá a segunda ou primeira vaga no Senado”.

Fundam

“O Colombo é uma figura carismática e teve a grande ideia, eu sempre digo que ele foi o mais prefeito de todos os governadores...com o Fundam ele faturou muito e ganhou muito. Todos os municipios independente de partido recebem no mínimo R$ 700 mil. Balneário não quis receber, eram R$ 3 milhões. E agora ele vai repetir com o Fundam 2”.

Reforma

“Defendo o voto distrital misto, como na Alemanha e acredito que no país estará valendo em 2022. O voto por lista é muito parecido com o voto distrital puro. Já aconteceu comigo, na primeira eleição, eu com 60 mil votos não entrei e o Altamir Guidi com 12 mil entrou, não é justo”.

Fundão

“Fundo partidário vai acabar. O cara que quiser ser candidato vai ter que andar com as próprias pernas. Vamos tirar dinheiro da saúde, da educação para dar para campanha política? Aí vem seu Gilmar Mendes dizer que a democracia tem seu preço…”

Projetos

“O projeto Reviver (Rede Estadual de Atenção a Dependentes Químicos), voltado à atenção aos dependentes de substâncias psicoativas, que leva minha assinatura, foi criado em 2013 tem 78 comunidades terapêuticas pelo Estado. Hoje estamos com 1.100 milhão usuários de crack no Brasil. Em Itajaí e BC há cinco mil dependentes químicos em crack (esse número só em crack, fora todo resto) e 70 mil em crack em todo Estado”.

Projetos 2

“Meu projeto mais recente, aprovado há poucos dias, diz respeito a obrigatoriedade dos supermercados que comercializam mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês oferecer pontos de coleta para o consumidor. Os clientes levam o óleo descartado em garrafas pet. O objetivo é motivar as donas de casa a descartar corretamente. Sabemos que hoje muitos ainda jogam este óleo na pia ou no quintal e um litro apenas contamina mais de 500 mil litros de água”.