Protocolado projeto que cria regras para dar nome a ruas e espaços públicos

Chamou atenção o fato de o vereador André Meirinho (PP) ser o único dos 19 parlamentares a não assinar o projeto de lei que propõe o nome de Delfim de Pádua Peixoto Filho para a alameda onde fica a Federação Catarinense de Futebol. Meirinho protocolou hoje (4) um projeto que especifica critérios para essa prática.



O vereador disse que reconhece a importância do nome de Delfim para Santa Catarina e para a cidade, mas quis ser coerente com a proposta que estava sendo formatada há alguns meses e tendo em vista que é um tema muito questionado pelas pessoas.



O projeto, que ele assina com o parlamentar Lucas Gotardo (PSB), lista alguns requisitos para a prática da denominação de logradouros, espaços e monumentos públicos, entre outros.



Segundo o PL, quando se tratar de nome de pessoa, o homenageado deverá ter “bom conceito moral”, que tenha deixado legado comprovado, de preferência morado ou contribuído com o município e que seu falecimento tenha ocorrido há pelo menos um ano.



“Propomos isso para que não fossem sugestões levadas pela emoção, sem que houvesse tempo para uma reflexão maior”, comentou Meirinho.



Os vereadores também propuseram que a biografia do homenageado seja anexada ao projeto e que pelo menos ⅓ da Câmara subscreva o PL, dando mais representatividade à proposta.

Meirinho afirmou que a ideia é reforçar o debate e evitar assim, que as homenagens sejam reservadas apenas a pessoas com vínculos aos que estão no poder, como já aconteceu no passado.