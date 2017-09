Vereadores propõem nome de Delfim para rua da FCF

18 dos 19 vereadores de Balneário Camboriú assinaram projeto de lei que vai à votação nesta semana, propondo o nome do ex-presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, para a alameda que liga o Parque Ecológico à Rua Angelina, no Bairro dos Municípios.



Delfim faleceu na queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, em novembro do ano passado.

Na justificativa os vereadores destacam a trajetória dele, que se formou em Direito, foi professor universitário, vereador em Itajaí, deputado estadual e dirigente esportivo respeitado em Santa Catarina, com destaque para os 30 anos na presidência da FCF e por conseguir trazer da capital para Balneário Camboriú a sede da entidade, na década de 90.

“Podemos defini-lo como um catarinense ilustre, porém o mais adequado é defini-lo como uma pessoa simples. Na sua história política destaca-se a luta no movimento estudantil em defesa da democracia, a participação na fundação do MDB em Santa Catarina e até o uso de sua posição na Assembleia Legislativa para ajudar aqueles que por defender um país livre e democrático, eram perseguidos durante um regime de exceção que se instalou no País”, justifica o texto do projeto.

O projeto está na pauta de votações de quarta-feira (6).