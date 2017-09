Vereadores aprovam mudança do nome oficial da Praia Brava

Poucos sabem, mas a conhecida Praia Brava tem outro nome por lei: chama-se Balneário Santa Clara. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer mudar isso e na sessão desta quinta-feira (31) aprovou projeto do vereador Thiago Morastoni que oficializa o nome já conhecido, mas acrescenta Itajaí. Se o prefeito sancionar, a Brava se chamará por lei Praia Brava de Itajaí.

Morastoni entende que desta forma a lei sanará também uma confusão histórica, a respeito da localização daquela praia. “Optamos por Praia Brava de Itajaí porque muitas pessoas ainda pensam que ela pertence territorialmente à nossa vizinha Balneário Camboriú”.

O vereador acredita que oficializando o nome somará pontos para o desenvolvimento turístico do município. “A Praia Brava é um dos nossos diamantes, uma região desenvolvida de forma sustentável e conhecida internacionalmente”, lembrou.

A vereadora Célia Regina da Costa lembrou que realmente há muita confusão a respeito, as pessoas desconhecem que a Brava pertence a Itajaí e não a Balneário Camboriú. Ela sugeriu a construção de portais no bairro com a nova denominação, depois que o prefeito sancionar o projeto.