A defesa da ex-prefeita de Camboriú, Luzia Coppi Mathias distribuiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira.

Luzia, políticos e empresários ligados ao ramo da construção civil se tornaram alvo de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denominada Terra Prometida, e deflagrada no final de junho. Luzia chegou a ficar presa no início de julho.

Segundo o Gaeco, há suspeitas de corrupção de agentes públicos para beneficiar loteadores.

Leia a nota na íntegra.

⁠⁠⁠⁠⁠NOTA DE ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO

A Defesa da ex-Prefeita de Camboriú e Advogada Luzia Coppi Mathias, vem a público esclarecer o seguinte:

A ex-Prefeita está demonstrando, devidamente, a legalidade do seu agir e a inexistência de comportamentos seus que possam ser entendidos como criminais ou ímprobos. Todos os esclarecimentos foram e estão sendo dados por ela e pelos demais investigados. Sob o olhar da Defesa nada há e nada havia que justificasse, validamente, com base nos fatos, indícios e na lei processual penal as medidas constritivas da liberdade sofridas pela ex-Prefeita.

Não obstante tal ponderação, esta Defesa destaca o alto nível de respeito conferido às prerrogativas legais da ex-Prefeita, de seus familiares e de seus Advogados pelos ilustres Promotores que conduzem a investigação na Promotoria da Comarca de Camboriú (e Gaeco-Itajaí), assim como sublinha a ação firme e atenta ao devido processo legal demonstrada pela Meritíssima Juíza da Comarca de Camboriú e sua distinta Assessoria.

Cremos que ao fim da investigação é possível um pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, em face do material já coletado; mas se for oferecida denúncia, haverá elementos para justificar sua inadmissão; e se admitida esta, pelos dados até agora colhidos, se projeta futura absolvição pelos fatos investigados constituírem fatos lícitos, regulares e que em nada se encaixam nos conceitos legais de crimes contra a administração pública.

A Defesa da ex-Prefeita está a cargo do escritório de advocacia Espíndola & Valgas, Advogados Associados, sob a coordenação do Advogado Ruy Samuel Espíndola. E por orientação de seus advogados manter-se-á serena, em aguardo do término das investigações, e se comunicará com a imprensa através de entrevistas ou informes a serem dados pelos seus Defensores.

De Florianópolis para Camboriú, 09 de agosto de 2017.

Ruy Samuel Espíndola – OAB-SC 9.189

Paulo Afonso Malheiros Cabral – OAB 26.376