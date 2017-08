Achutti propõe reserva de vagas para gestantes em centros comerciais

O vereador Marcelo Achutti (PP) acaba de protocolar um projeto de lei que reserva vagas de estacionamento para gestantes e mulheres com crianças até dois anos em alguns estabelecimentos comerciais.



A proposta é que shopping centers, centros comerciais, farmácias e hipermercados reservem 3% das vagas para tal fim.



O vereador, que é pai, afirma que percebeu as dificuldades de locomoção pelo peso extra, representado pela criança na barriga ou no colo, aumentando sensivelmente o esforço que é necessário para o deslocamento dessas mulheres.



“Acreditamos ser esta uma medida justa para mulheres gestantes e para aquelas que estejam acompanhadas de seus filhos pequenos nesse período especial de suas vidas”, justifica Achutti.



A sugestão não é uma novidade. Várias cidades e até estados já implantaram leis semelhantes. Na vizinha Itajaí, a lei existe desde o ano passado, mas não é cumprida na prática. O vereador Calinho Mecânico (PP) tem cobrado que a legislação seja cumprida e fiscalizada pelo Poder Executivo.