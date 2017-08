Vereador Meirinho realiza formação com professor da Harvard

O vereador André Meirinho participou de uma capacitação com o professor Steve Jarding, especialista em Políticas Públicas da John F. Kennedy School of Government, da Harvard University, realizado na sede da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), semana passada, em São Paulo.

Jarding realiza palestras, cursos e consultorias nos mais diversos países do mundo. Em São Paulo se reuniram líderes RAPS de várias partes do país.

“Foi importante participar da formação que contribuiu muito no engajamento de lideranças, possibilitando transformar as políticas públicas realizadas no nosso país por meio de representantes comprometidos com valores como ética, transparência e sustentabilidade”, afirmou o vereador.

A RAPS é uma rede nacional suprapartidária que visa a evolução do processo político e da democracia brasileira a partir da formação de lideranças políticas comprometidas com valores como ética, transparência e sustentabilidade.