'Não descarto nem encarto', diz Doria sobre candidatura à Presidência

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, o prefeito João Doria (PSDB) evitou dar respostas assertivas sobre uma possível disputa pela indicação do PSDB à eleição presidencial do ano que vem. Nesta segunda-feira (28), ele classificou como "fofocas" os rumores de que haveria qualquer rivalidade ele e o "amigo".

"Nós, o governador e eu, estamos preocupados com a gestão. A gestão no governo do Estado e a gestão na prefeitura. Temos nos falamos constantemente, ou seja, estamos imunes a esse tipo de colocação ou posições dessa natureza. Nosso grande objetivo é fazer gestão", disse Doria em coletiva de imprensa ao lado de Alckmin.

"Não se trata de descartar ou encartar [a candidatura à Presidência]. Trata-se de priorizar. A prioridade é a Prefeitura de São Paulo", concluiu sobre o tema.

Alckmin não tratou especificamente da possível disputa com o companheiro de partido, mas falou sobre as eleições de 2018. Ao ser perguntado sobre pesquisa do instituto Ipsos que mostra que a imagem de candidatos do PSDB está mais desgastada que a do ex-presidente Lula, ele disse que pesquisas realizadas um ano e meio antes das eleições têm "significado modesto".

"O que vai valer no ano que vem é um grande projeto para o Brasil de retomada do crescimento, emprego, renda, reformas que deem competitividade, reformas estruturantes. O país tem tudo para se recuperar, mas não vai fazê-lo por voluntarismo", afirmou.

No começo da coletiva de imprensa, Alckmin e Doria foram respondendo a perguntas alternadamente. Mais para o fim, no entanto, o prefeito virou alvo preferencial, o que fez com que o governador deixasse o espaço de entrevistas discretamente.

O evento desta segunda foi utilizado para lançar o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a concessão do Bilhete Único.

Nas últimas semanas, a disputa entre Doria e Alckmin praticamente deixou de ser velada. Como mostrou a Folha de S.Paulo, aliados do governador encomendaram pesquisas para medir o impacto das viagens do prefeito pelo país sobre sua popularidade na capital paulista.

Alckmin acha que vai ter o apoio de toda a cúpula do PSDB, com quem Doria se indispôs em diversos momentos, para assegurar que será o escolhido para disputar a Presidência. Ele agora atua para minar o plano B do prefeito, que seria concorrer ao governo do Estado.

Por sua vez, Doria não esconde nem de dirigentes de outras siglas que está em plena campanha. Em conversa recente, aconselhado a se concentrar na prefeitura para criar uma marca, apontou o Corujão da Saúde como um programa com projeção suficiente para ser vendido como o abre-alas de sua gestão.