Ministro do Turismo cumpriu agenda na região

O ministro do Turismo Marx Beltrão esteve em Balneário Camboriú nesta quinta-feira (24) onde visitou a obra do centro de eventos e garantiu que o governo federal repassará os R$ 17 milhões que ainda faltam para cumprir sua parte no compromisso com o Estado e o município.

A obra transcorre normalmente, sem atrasos financeiros ou de execução e ficará pronta ainda neste ano.

Depois será preciso licitar a concessão do centro de eventos à iniciativa privada, mobiliar e equipar o que projeta para 2019 a realização dos primeiros eventos importantes no local.

O ministro esteve também no atracadouro da Marina Tedesco na Barra Sul onde demonstrou entusiasmo ao saber que aquela empresa viabilizou a vinda de 20 navios de passageiros a Balneário Camboriú na temporada que se inicia em novembro.

Ele disse ao empresário Júlio Tedesco que pode contar com o apoio do ministério para fortalecer a náutica e o turismo náutico na cidade.

No local Marx Beltrão assistiu um filme sobre o alargamento da faixa de areia da praia central, prometeu apoio à obra e disse que haverá críticas: “Brasileiro vai a Dubai e aplaude que construíram uma ilha no mar, mas aqui chia se colocarem um pouco de areia para aumentar a praia”.

O ministro se comprometeu com o prefeito Fabrício Oliveira a auxiliar, em conjunto com o presidente da Embratur Vinícius Lummertz, no alfandegamento do Atracadouto Tedesco o que permitirá que passageiros de indo ou vindo do exterior procedam aos trâmites alfandegários em Balneário Camboriú.