Depois de muitas horas de discussões tumultuadas foi aprovado o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Incentivo às Organizações Sociais. Ele permitirá a concessão de atividades e serviços desempenhados por órgãos ou entidades públicas para pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, incluindo associações civis e fundações privadas.

Balneário já tinha uma lei de “incentivo às organizações sociais”, no entanto ela delimitava a atuação ao Hospital Ruth Cardoso. Na justificativa, o Executivo alegava necessidade de revisão desta lei.

“Esta restrição imposta pela lei municipal citada, analisada em confronto com a lei federal, deixa o município de Balneário Camboriú numa posição desconfortável perante as Organizações Sociais, uma vez que, diferentemente da União – que as prestigia –, o município as ignora, desprezando o potencial de contribuição que podem oferecer à população local”, justificava o município.

A votação

A deliberação do projeto não foi fácil. Os vereadores ficaram até às 4h da manhã de hoje no plenário. Segundo o líder do governo, Marcelo Achutti (PP), a oposição se mostrou determinada a engessar a proposta, apresentando restrições para a atuação das Organizações. “Infelizmente tivemos que tratorar para retomar a ordem”, comentou Achutti.

O vereador Leonardo Piruka (PP) chegou a pedir o arquivamento do projeto, porém teve o pedido negado pela presidência do Legislativo.

"O motivo maior de termos votado contrário foi que muitos dos gatilhos que buscávamos colocar para aumentar o controle e trazer mais segurança à lei, foram impedidos pelo governo. Temos no nosso passado recente uma experiência muito ruim com gestão terceirizada do Ruth. Ainda me recordo bem como foi a relação entre prefeitura e Cruz Vermelha. Queríamos apenas amarrar mais a lei, mas isto não possível", lamentou Piruka.

As emendas

Antes mesmo de votar o PL, os vereadores se estenderam na deliberação de uma série de emendas. Cinco delas foram aprovadas, de autoria dos vereadores Aldemar Pereira Bola (PSDB), Marcelo Achutti (PP) e Nilson Probst (PMDB).

A emenda de Nilson delimita o contrato de gestão por dez anos. O vereador disse à reportagem que discorda da postura da prefeitura de simplesmente não colocar prazo para o contrato de gestão. Achutti argumentou que o prazo de 10 anos é pequeno para justificar investimentos pela OS e adiantou que vai articular com o prefeito Fabrício Oliveira o veto ao prazo.

Nilson também defendeu outra emenda de sua autoria, e que foi aprovada ontem. Ela determina que se a OS quiser oferecer serviços por convênio ou particulares, deverá ampliar a estrutura, mantendo assim a já existente para o atendimento 100% SUS.

O vereador Bola destacou sua preocupação com o fato que a base governista não permitiu estipular que os custos para funcionários da prefeitura que viessem a atuar nas unidades, seriam de responsabilidade da OS. Bola também defendeu como requisito a qualificação dos profissionais para trabalhar em saúde, o que foi barrado pela maioria.

“Corre o risco de pessoas desqualificadas atuarem, criando assim um possível cabide de empregos”, alertou.

Bola teve duas emendas aprovadas: uma que condiciona as permutas que tratarem de bens móveis à apreciação do Legislativo e a outra que condiciona a OS aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

O texto original do PL aprovado ontem permitia atuação das OS em atividades diversas, como ensino, assistência social, preservação do meio ambiente, cultura e turismo, porém em construção com o governo, o vereador Marcelo Achutti apresentou emenda restringindo a atuação à saúde.

Ele explicou que como havia questionamentos da oposição sobre ampliar a possibilidade de terceirização para outros setores, como distribuição de água e até iluminação pública, o governo concordou em delimitar este PL à saúde. Quando houver interesse de estender a outras áreas, projetos nos mesmos moldes deverão ser redigidos.

A prefeitura já trabalha no limite prudencial e busca na alternativas para o setor. Só o Ruth Cardoso custa aos cofres da prefeitura R$ 4 milhões ao mês. O município ainda tem uma UPA no Bairro das Nações fechada por questões financeiras e abrir a gestão para Organizações Sociais seria a saída para resolver essas pendências.

Na sessão de hoje acontece a votação da redação final e depois disso o PL segue para sanção do prefeito.