PR reúne correligionários em encontro em Balneário Camboriú

O Partido da República (PR) de Balneário Camboriú lotou o River Restaurante, no sábado (19), em encontro regional da sigla. A organização fala em 400 participantes, número acima do esperado para o evento.

Estiveram presentes o deputado federal Jorginho Mello, deputado estadual Maurício Eskudlark, prefeitos (como Nego Lima de Campo Erê e Marlon Neuber de Itapoá), vice-prefeitos, vereadores, suplentes, presidentes de diretórios municipais, membros das executivas e simpatizantes.

O prefeito Fabrício Oliveira (PSB) prestigiou o encontro e reiterou a importância da parceria entre os partidos.

"Em Balneário Camboriú temos líderes de qualidade, pessoas valorosas que acreditam na política, que fazem a política como meio de transformação e não meio de aquisição pessoal, por isso minha presença aqui e meu apoio ao PR e ao Carlos Humberto", disse Fabrício.

O deputado federal Jorginho Mello falou sobre as eleições de 2018, reafirmou sua posição favorável ao prosseguimento das investigações sobre o presidente Michel Temer e reforma política.

Carlos Humberto, presidente da executiva municipal foi cumprimentado pelo sucesso do evento e teve o nome lembrado como possível candidato em 2018. Carlos Humberto comentou que no momento está empenhado em colaborar com o Governo Fabricio Oliveira.