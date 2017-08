Vereador quer guias nos ônibus de turismo que entrarem na cidade

O vereador Gelson José Rodrigues apresentou projeto prevendo que os ônibus de turismo que se deslocarem em Balneário Camboriú tenham obrigatoriamente um guia de turismo profissional a bordo registrado na regional Santa Catarina.

O projeto deixa de fora os grupos que venham à cidade em visitas religiosas, pedagógicas e técnico-profissionais.

As sanções pelo descumprimento são advertência, multa, retenção do veículo e revogação do registro da empresa para operar na cidade.

A vice-presidente do Convention Bureau, Margot Rosenbrock Libório, hoteleira, desconhecia o projeto e pretende encaminhar o assunto para discussão na entidade.

Ela antecipou que é favorável a algum regramento relativo a rotas e outros procedimentos, mas destacou que guias talvez não seja a melhor solução, em especial na alta temporada quando a oferta desses profissionais pode ser insuficiente.

Já houve tentativas no passado de obrigar a contratação de guias de turismo, atendendo pressão da entidade que reúne esses profissionais em Balneário Camboriú.

A presidente da Associação dos guias de turismo de Balneário Camboriú e Vale do Itajai Açu, Marivone Batista, disse que a entidade tem 70 associados, mas faz convênios com outras regiões quando necessário mais pessoal.

Ela defende a participação dos guias nas visitas aos atrativos turísticos e ao comércio local e regional.