PR realiza encontro regional da sigla em Balneário Camboriú, no sábado

O Partido da República (PR) pretende mostrar força neste sábado (19), em encontro que será realizado em Balneário Camboriú.

Já foi confirmada a participação de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, além do deputado federal Jorginho Mello e os deputados estaduais Maurício Eskudlark e Nilso Berlanda.

O presidente da sigla na cidade, Luiz Maraschin, enfatiza que o PR é um dos partidos que mais cresce em Santa Catarina e que os organizadores do evento querem mostrar isso no encontro do final de semana.

Segundo Maraschin, já pensando nas eleições do ano que vem, o nome do deputado Jorginho Mello passa a ser cogitado como candidatura alternativa ao governo do Estado. O PR de Balneário também trabalha para o lançamento de um candidato a deputado. O nome mais comentado é o do vice-prefeito Carlos Humberto.



O Encontro Regional do PR tem início previsto para às 10 horas de sábado, dia 19, e será realizado no River Restaurante, localizado na Rua 3700, ao lado da sede do Lions Clube.