Criada comissão parlamentar para fiscalizar obra do Centro de Eventos

O vereador Lucas Gotardo foi eleito para presidir a Comissão Parlamentar Especial (CPE), que vai fiscalizar o desenvolvimento da obra do Centro de Eventos. A comissão instituída na sessão desta quarta-feira (9) terá o prazo de 90 dias para concluir seus trabalhos, prorrogável por até igual período através de requerimento aprovado pelo plenário.

Fazem parte os vereadores Aldemar Pereira/Bola (PSDB), Arlindo Cruz (PMDB), Juliethe Nitz (PR), Joceli Nazari (PPS), Lucas Gotardo (PSB), Marcelo Achutti (PP) e Patrick Machado (PDT).

Houve questionamentos sobre a criação de uma CPE, já que existe a Comissão de Obras na Câmara, mas Lucas explicou que esta foi criada especificamente para acompanhar e fiscalizar uma só obra, o Centro de Eventos.

“É uma obra que vai causar grande impacto na cidade e tem ali uma grande quantia de verba pública envolvida, é preciso fiscalizar esses repasses e principalmente quem vai fazer a gestão do Centro”, colocou Lucas.

A princípio a CPE irá reunir-se quinzenalmente ou sempre que surgir algum fato novo. De imediato serão feitos alguns pedidos de informações ao secretários de Estado de Turismo Leonel Pavan e do Planejamento Murilo Flores. Eles visitaram a obra no início de agosto junto com o prefeito Fabrício Oliveira, alguns vereadores e empresários franceses ligados ao setor de turismo de eventos.

“Percebemos que os franceses questionaram várias coisas, não concordaram com algumas e outras acharam boas, então queremos agora pedir estas informações a título de esclarecimento mesmo”, colocou Lucas.