A transição do governo municipal de Edson Piriquito para Fabrício Oliveira está ocorrendo de maneira séria, profissional o que garante a continuidade administrativa no período mais crítico, a alta temporada de verão.

A secretária do planejamento, ex-candidata a prefeita e participante da transição Jade Martins Ribeiro disse desconhecer outra cidade da região onde a troca de comando na prefeitura esteja sendo feita de maneira tão transparente e colaborativa. Ela também participa da transição em Itajaí e disse que “lá é diferente”.

O provável futuro secretário do Planejamento, Edson Kratz, explicou que o pedido foi que o atual governo continuasse trabalhando como se seu mandato não acabasse no dia 31 de dezembro, evitando dessa forma qualquer quebra de continuidade. Inclusive há intenção de convidar algumas pessoas que ocupam postos-chave para continuar nos cargos durante um período.

Já foram duas dezenas de reuniões entre os representantes do governo que sai e do que entra. A partir do dia 20 iniciam providências como o compartilhamento de senhas, chaves e dezenas de fichas bancárias.

Alguns dos novos cargos de confiança já começaram se inteirar do trabalho, por exemplo na secretaria de obras já tem gente acompanhando o dia-a-dia.

Também haverá reuniões para tratar de agendas pontuais como, por exemplo, limpeza da cidade na virada do ano.

Os principais focos nos primeiros dias do novo governo serão saúde, limpeza, água, esgoto, colônias de férias das creches e segurança. “Vamos repetir o que deu certo na última temporada e ajustar o que for preciso”, resumiu Kratz.

Problemas com andarilhos e as quatro cracolândias instaladas na cidade estão sendo debatidos. Kratz comentou que muita gente acha que transição resolve tudo, mas não resolve, o governo comanda a cidade até a tarde de 1º de janeiro. “O ator principal é o atual governo, finalizou.

Quem integra a transição

Pelo governo atual: Jade Martins Ribeiro (secretária do Planejamento); Marcelo Freitas (Procurador Geral) e Paulo Milton dos Santos Junior (secretário da Administração).

Pelo futuro governo: Edson Kratz (engenheiro, provável secretário do Planejamento); João Luiz Demantova (administrador, possível secretário da Administração); Douglas Costa Beber Rocha (advogado) e Julimar Dagostin (Coronel PM, provável, chefe de gabinete).