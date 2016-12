Jean Carlo Lopes deve ser o próximo diretor do Procon

O Página 3 apurou que o advogado Jean Carlos Lopes, 41 anos, deverá ser o titular do Procon no governo Fabrício/Carlos Humberto.

Ele é graduado pela Univali em 2000 e pós-graduado em direito aduaneiro, também pela Univali, em 2007. Atua no Escritório Rodnei Santos e Associados, em Balneário Camboriú, com direito civil, imobiliário e do consumidor.

Jean Carlo é bem relacionado na cidade, antes de se formar advogado trabalhou como garçom durante quase 20 anos no Restaurante Bom Sol (hoje Cantina Dilda), no centro.

Ele não quis comentar o assunto.