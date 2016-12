Elcio Kuhnen define secretário de Finanças e presidente do Camboriú Prev

O prefeito eleito de Camboriú, Elcio Kuhnen (PMDB), anunciou nesta sexta-feira mais dois nomes da composição de seu governo. As definições são de quem estará à frente da Secretaria de Finanças e do Camboriú Prev.

Fernando Garcia Júnior será o secretário de Finanças. Formado em Administração e com especialização em Gestão Empresarial, Fernando tem experiências profissionais com gerência administrativa, coordenação de projetos e contabilidade. Entre as funções já exercidas, foi coordenador de Serviços de Contratos e Editais da Cohab entre 2000 e 2002, trabalhou em empresas da área da educação, inclusive como professor universitário. Hoje, exerce funções administrativas na Contabilidade Garcia, em Camboriú.

Sobre a indicação, Fernando diz que a recebeu com muita alegria: “Quero expressar a minha satisfação e gratidão com a confiança em mim depositada. Tenho certeza de que, junto com Elcio, o Ramon e toda a equipe de governo, faremos um grande trabalho. Sei que nossos munícipes receberão um atendimento especial e terão prazer em contribuir para que assim possamos governar em benefício da coletividade”.

A presidência do Camboriú Prev será ocupada por Rutinéia Fonseca Quinzen. Formada em Direito, Rutinéia cursa especialização em Regime Próprio de Previdência Social e inicia, no ano que vem, a faculdade de Administração Pública na Udesc. Na iniciativa privada, Rutinéia tem experiência em gerência de vendas e na área pública atuou como estagiária na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros de Camboriú.

O Instituto de Previdência de Camboriú, o Camboriú Prev, é responsável pela aposentadoria dos servidores públicos municipais, assim como por auxílio-doença e outros benefícios para os servidores. “Quero dar continuidade ao trabalho que estava sendo realizado de forma organizada no Instituto e, é claro, avançar em alguns pontos”, comenta Rutinéia. A futura presidente vai participar, em alguns dias, de uma capacitação para gestores de previdência municipais em Porto Alegre.

Fonte: Naiza Comel