Ônibus incendiado indo para a Univali e suposto homicida preso

A noite foi tensa na região após um grupo armado abordar um ônibus de universitários de São João Batista que ia para Univali, fazer descer os passageiros e incendiar o veículo.

Boatos de pânico naquela universidade se reproduziram nas redes sociais o que levou a PM a emitir nota negando que a universidade tivesse sido invadida.

Existe um “salve”, uma ordem de ataque determinada por organizações criminosas o que resultou até o momento na região na morte de um policial militar da reserva em Camboriú e danos a veículos e prédios públicos.

As forças policiais estão mobilizadas, mas a estratégia de segurança está sendo mantida em sigilo como requerem as circunstâncias.

O secretário municipal da segurança, Antônio Gabriel Casatanheira, disse ao Página 3 ontem (1) no início da noite que em Balneário não houve ataques e que seu pessoal foi convocado para fechar as entradas da cidadem dificultando o deslocamento de criminosos.

PM prendeu suposto assassino do sargento

Ontem a PM prendeu o suposto assassino do sargento, mas a própria polícia duvida que ele tenha praticado o homicídio, como se vê na nota abaixo distribuída à imprensa.

POLÍCIA MILITAR, PRENDE SUSPEITO DO HOMICÍDIO DO SARGENTO ABÍLIO.

Nesta sexta-feira (01), a Polícia Militar, durante a realização da Operação Mãos Fortes, prendeu um suspeito que confessou ter assassinado o 3° Sargento PM Abílio, sepultado ainda nesta manhã, no município de Camboriú. Esta etapa da operação também se empenhou em combater o tráfico de entorpecentes e o crime organizado, resultando na prisão de 4 homens e 3 mulheres.

O suspeito que assumiu a autoria do delito já possuía 14 boletins de ocorrências em seu desfavor, entre eles tráfico de drogas e furto. Em sua residência, foram encontrados torrões de maconha, rádios comunicadores, buchas de crack, celulares, balança de precisão e outros objetos comumente usados para o cometimento de delitos. Em que pese tratar-se de um criminoso contumaz, a Policia Militar não descarta a possibilidade de estar mentindo sobre o homicídio.

INÍCIO DO CASO:

A Policia Militar recebeu informações de tráfico de drogas no Bairro Morretes, em Itapema. O tráfico era comandado por integrantes de uma facção criminosa que atua no Estado.

Na data de ontem, receberam a informação que integrantes da facção, estariam na casa arquitetando ataques à instituições de segurança na cidade de Itapema com a ordem de integrantes do grupo que são da Grande Florianópolis presos na penitenciária de São Pedro de Alcântara.

Desde a manhã desta sexta feira uma guarnição estava monitorando o local e visualizaram a movimentação característica do tráfico, mas optaram por não abordar os usuários, pois aguardavam a confirmação da informação de que haveria uma reunião dos integrantes da facção no local.

No entanto, por volta das 13:00h, após identificar os moradores da residência como integrantes da facção que atua no Estado, a Polícia Militar optou pela abordagem juntamente com o apoio de outras guarnições.

Dessa forma foram abordados 7 pessoas, sendo que um adolescente apresentava Mandado de Busca e Apreensão ativo.

Foi realizada busca com o K-9 da Polícia Militar no local, que encontrou 115 gramas de maconha e vários invólucros contendo 13 pedras de crack cada, totalizando 117 pedras da droga. Ainda foram apreendidos 01 máscara de palhaço, comumente utilizada para a prática de crimes; 08 aparelhos celulares; 02 rádio comunicadores; R$ 47,00 em espécie

Já na Delegacia, um dos conduzidos assumiu a autoria do homicídio cometido contra o Sargento Abílio, sendo então apresentado como suspeito.

As ações da Operação Mãos Fortes não diminuirão; ao contrário, a Polícia Militar esclarece que está trabalhando sem reservas de esforços para garantir a tranquilidade de todos, e que, inclusive, neste próximo fim de semana, contará com reforço de policiais militares que virão de diversos municípios para fortalecer a segurança da região.