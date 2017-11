PM atende três ocorrências de estelionato nesta quinta-feira

Ao longo desta quinta-feira (9) a Polícia Militar foi acionada para atender três ocorrências diferentes de estelionato em Balneário Camboriú.

A polícia alerta para que se a população receber ligações semelhantes, de pessoas pedindo dinheiro ou dizendo que há um parente rendido, desligue o telefone e imediatamente tente fazer contato com o familiar. Em hipótese alguma deve repassar informações a desconhecidos.

Queria resgate

A primeira delas foi por volta das 10h20. A Central 190 recebeu pedido de ajuda de um homem que teve sua moto furtada e teria recebido uma ligação de um número desconhecido exigindo dinheiro para devolver a moto.

O criminoso afirmava que teria comprado a moto e queria R$ 800,00 em dinheiro para devolvê-la, passando uma conta bancária para depósito.

A vítima realizou o depósito do valor solicitado, porém não recebeu mais informações do agente, nem conseguiu mais contato com o mesmo.

Somente depois do depósito ele acionou a Polícia Militar.

Foi lavrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Carga no celular

Mais tarde, por volta das 11h40, a funcionária de uma empresa recebeu uma ligação de um número de celular (51-99644-7329) se dizendo ser funcionário do suporte técnico da empresa.

Aparentemente, o estelionatário demonstrava ter conhecimento dos sistemas da empresa. Ele solicitou que a vítima repassasse um código e que geraria uma recarga de R$ 100,00 reais em créditos de celular.

O procedimento foi feito três vezes, dando um total de R$ 300,00 reais em recargas. Na quarta vez, uma colega percebeu que se tratava de um golpe, encerrando a ligação.

A Polícia Militar foi acionada e lavrou um boletim de ocorrência. O criminoso não foi identificado.



Mais um por telefone

Na terceira ocorrência, por volta das 13h50, policiais foram acionados para atender uma ocorrência em uma lotérica.

No local foi constatado mais um caso de estelionato, em que uma funcionária recebeu uma ligação de um número desconhecido em que um homem exigia que a funcionária depositasse valores que ele ordenava.

O criminoso afirmava que se não fosse realizado o depósito, ele iria “pegar um cliente e meter bala”.

A PM foi acionada, através do alarme da lotérica. Nenhum suspeito foi localizado nas proximidades e foi constatado que se tratava de mais um crime de estelionato.

Foi lavrado um boletim de ocorrência.