As forças de segurança de Santa Catarina estão em alerta devido ao “Salve Geral do PGC”, ação que tem como foco atentar contra a vida de agentes de segurança, promotores e juízes. Ontem à noite um policial militar da reserva foi executado friamente a tiros em Camboriú.

O crime mobilizou a região e diversas forças de segurança, inclusive a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Não há confirmação, mas o policiamento poderá ser reforçado na região.

O comandante geral da PM de Santa Catarina, coronel Paulo Henrique Hemm, publicou um vídeo no site da polícia alertando policiais para a necessidade de redobrar cuidado com a segurança pessoal.

Ele afirma que a PM não vai recuar “nem um centímetro no enfrentamento ao crime”. E que todo mal será combatido com legitimidade, técnica e legalidade, e que os atos serão reprimidos com rigor.

Na segunda-feira um policial de Joinville também foi assassinado dentro de uma loja. Naquela cidade um agente penitenciário foi assassinado neste mês. Também em agosto, um policial foi executado na capital, dentro de uma padaria.

Vídeo: