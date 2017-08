O sargento da reserva da PM catarinense Edson Abílio Alves foi morto a tiros ontem à noite em frente a uma padaria no Monte Alegre.

Não está claro se ele fazia segurança privada no estabelecimento ou se havia ido ao local para fazer compras.

Câmeras de segurança mostram que o policial é atacado com um tiro, cai e em seguida o assassino dispara mais três vezes contra sua cabeça.

Uma das versões diz que o atirador chegou na carona de uma moto ao local do crime.

O homicídio mostra que a criminalidade na região, que já é insuportável, subiu um degrau, os bandidos que antes se matavam entre si estão dispostos a executar até mesmo policiais. Essa situação deixa os moradores desamparados e à mercê dos criminosos,

União das polícias

Após o ocorrido houve solidariedade entre as forças policias que se mobilizaram na captura dos assassinos do policial militar.

A Guarda Municipal cancelou todas as folgas para se engajar no esforço da PM nas buscas.

Na manhã de hoje (31) o Página 3 recebeu cópias de supostos diálogos policiais militares, relatando que duas organizações criminosas teriam determinado um "salve", um movimento de ataque a autoridades.

Juízes catarinenses também teriam recebido orientação por parte do Tribunal de Justiça para tomarem cautelas nas próximas horas.

O suposto diálogo entre PMs, com cortes feitos pela reportagem, foi o seguinte:

Cel xxxxx: REITERAMOS que estamos sob um salve do XXX, em virtude de retaliações da facção com o sistema prisional, e sob um salve do XX, em virtude do aniversário da facção que é amanhã, dia 31/08. FUNDAMENTAL que TODOS os operadores de segurança pública, ativos ou inativos, principalmente aqueles que estejam em áreas de risco ou vulnerabilidade, sejam avisados da necessidade da adoção de medidas para sua segurança pessoal.

Ten xxx: Senhores, atenção. As ações de Joinville desencadearam uma tentativa de vários integrantes do XXX ganharem prestígio na facção. Segundo levantado, diversos menores em ITJ e NAV estão se prontificando a matarem agentes de segurança.

[30/8 21:29] Ten xxx: 👆🏻QTC confirmado pela AI de Itajaí

Vídeo

O filme abaixo, de uma câmera de segurança particular, mostra a execução do policial ontem no Monte Alegre.