Comerciante é assaltada no Centro e criminosos levam seu veículo

Uma senhora foi assaltada próximo ao meio dia de hoje, na rua 3110, quase em frente ao prédio onde mora o prefeito Fabrício Oliveira.

Três homens armados renderam a vítima, comerciante naquela área, e levaram sua Pajero cor prata, ano 2010, placas MHJ 5135.

Este é o quinto assalto à mão armada registrado nos últimos dias em que os criminosos levaram veículos das vítimas.

As autoridades, embora se empenhem em instalar barreiras e outras formas de policiamento ostensivo, não conseguem reduzir os índices de criminalidade.

No primeiro semestre deste ano Balneário Camboriú registrou aumento de 37,7% na quantidade de furtos e roubos em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Polícia Militar só costuma divulgar as ocorrências em que os criminosos são presos, uma minoria e dessa forma a população não consegue avaliar claramente os riscos que está correndo.