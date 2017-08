Balneário Camboriú vive dias violentos. Crise, desemprego e insegurança são alguns dos fatores que contribuem para o crescimento das estatísticas e do medo do cidadão.

Praticamente todos os dias os noticiários informam sobre ocorrências violentas: assaltos à mão armada na porta de casa, na rua, no comércio.

Apesar de a Secretaria da Segurança Pública (SSP) publicar sempre as estatísticas com dois meses de atraso ( e muitos crimes nem chegarem a ser registrados), é possível perceber que 2017 tem se destacado negativamente na segurança, em Balneário Camboriú.

A média é de quase dois roubos (quando há emprego de violência) por dia na cidade. Já o número de furtos (sem violência) aumentou consideravelmente em comparação aos anos anteriores.

O comparativo entre o primeiro semestre de 2016 com 2017 aponta crescimento de 37,7% na quantidade de furtos e roubos.

Veja abaixo o comparativo entre os dados dos primeiros semestres dos últimos cinco anos em Balneário.



1º Semestre deOcorrência Furtos Roubos Total 2013 1.678 241 1.919 2014 1.813 373 2.186 2015 1.854 331 2.185 2016 1.650 324 1.974 2017 2.399 320 2.719

Problema social

Se Balneário vive hoje essa explosão de furtos, há de se considerar fatores como a crise e o desemprego, por exemplo.

Para se ter uma ideia, o Sistema Municipal de Emprego (SIME) atendeu só no mês de julho: 1069 pessoas. Havia 123 vagas de emprego disponíveis e 60 delas foram preenchidas, mas só 19 com candidatos do SIME.

“Nossas vagas não são totalmente preenchidas porque as pessoas que vêm ao SIME geralmente não têm o nível de escolaridade exigido pela empresa. Mais de 80% delas só tem o ensino fundamental completo”, alertou a coordenadora do SIME, Fernanda de Azevedo Stumpf.

Conforme o Ministério do Trabalho, assim como a microrregião, Balneário Camboriú demitiu mais do que contratou em 2017. Foram fechados mais de 1,7 mil postos de trabalho na cidade de janeiro a julho. A grande maioria ligada ao comércio.

No entanto, o cenário tende a melhorar nos próximos meses, tradicional período de contratação para atendimento ao turista. Vale destacar que o segundo semestre é sempre um mês de saldo positivo na balança do emprego.

Prefeito busca melhora relação entre polícias

Ontem (28) o prefeito Fabrício Oliveira se reuniu em Florianópolis com o secretário estadual de segurança César Augusto Grubba e com o comandante-geral da Polícia Militar Paulo Henrique Hemm em busca de uma melhor relação entre as forças policiais de Balneário Camboriú.

“Não fui fazer queixas de ninguém e sim buscar um entendimento para que trabalhem em conjunto”, esclareceu o prefeito.

Ficou acertada uma reunião para a semana que vem entre as autoridades da Capital e os comandos locais da Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar.

A relação entre as polícias da cidade está estressada, o que prejudica o trabalho de combate à criminalidade.

Esse estresse tem provocado manifestações de desagrado por parte da população nas redes sociais com o argumento que a sociedade quer segurança e não divergências entre policiais.