Vinda de presídio federal para Itajaí divide opiniões

A possível vinda de um presídio de segurança máxima para Itajaí está dividindo opiniões. Um abaixo-assinado virtual começou a circular nas redes sociais.

“Por ser uma cidade portuária, tendo alcançado o maior PIB do Estado, repleta de belíssimas praias, com potencial turístico enorme, é totalmente descabido a implementação de uma Unidade Prisional desse porte por aqui”, justifica o abaixo-assinado.

O ato está sendo organizado pelo vereador Fabrício Marinho, do PPS, há 10 dias. Até o fechamento desta matéria, ele tinha angariado 345 adesões.

Caso o presídio federal venha mesmo para Itajaí, a unidade poderá receber cerca de 200 presos, de qualquer parte do país. Ele seria construído nas proximidades do Complexo Penitenciário da Canhanduba. Há alguns dias uma comitiva do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) esteve no local para uma vistoria.

A prefeitura está apoiando a iniciativa. No pacote de contrapartidas há desde melhorias no acesso ao bairro Canhanduba até aumento de reforço de policiais federais e rodoviários.