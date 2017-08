Bateu na mulher e tentou se enforcar, em Itajaí

Um homem de 21 anos, que não teve o nome informado pela polícia foi preso na última quarta-feira (23), em Itajaí, após agredir a esposa, de 16 anos. Depois da violência doméstica ele tentou se enforcar, mas não teve sucesso.

Conforme o relato da Polícia Militar de Itajaí, o caso aconteceu por volta das 7h, no Bairro Espinheiros.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que estava com uma lesão aparente nos lábios. O marido teria lhe agredido durante uma discussão motivada por ciúmes de uma mensagem no celular.

Durante a discussão o agressor saiu em direção a um matagal com uma corda, dizendo que iria se enforcar.

A guarnição adentrou o matagal e conseguiu localizar o homem. Ele estaria “visivelmente abalado e com lesões no pescoço”, de acordo com o relato da ocorrência.

Ele foi preso e conduzido até a Central de Plantão Policial para os devidos procedimentos. Ele já tinha antecedentes por outros incidentes violentos, como lesão corporal contra criança e vias de fato.