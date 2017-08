Rede Catarina de Proteção à Mulher chega a Balneário

O Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher que a Polícia Militar de Santa Catarina lançou em junho chega a Balneário Camboriú nesta sexta-feira (25). A solenidade de implantação do programa, sob o comando do 12º BPM, está marcada para às 14h, no hotel Sibara Flat&Convenções, no centro da cidade.

O principal objetivo é combater e prevenir a violência doméstica, especialmente contra as mulheres. Em Santa Catarina a violência doméstica é um dos cinco indicadores mais críticos entre todas as situações que a Polícia Militar atende no Estado.

O programa está estruturado a partir de três eixos: ações proteção, policiamento direcionado ao problema e solução tecnológica. Para tanto, o comando local instituirá guarnição específica denominada de ‘Patrulha Maria da Penha’ para qualificar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A Patrulha Maria da Penha será composta por no mínimo dois policiais militares, sendo um deles, necessariamente, do sexo feminino.

A implantação da patrulha é recomendada para as cidades com incidência significativa de violência doméstica e familiar, bem como, para cidades com mais de 100 mil habitantes.