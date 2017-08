Mais um foragido é capturado pela GM nas ruas de Balneário Camboriú

Na madrugada nesta terça-feira (22), por volta das 3h, guardas municipais capturaram um homem que estava sendo procurado pela Justiça.

Os guardas faziam rondas pela Marginal Leste, próximo da Rua Canelinha, quando desconfiaram de um cidadão em atitude suspeita.

Nada de ilegal foi encontrado em busca pessoal, mas ao consultar o nome do homem a Guarda constatou que tratava-se de alguém com mandado de prisão ativo por tráfico de drogas.

O homem, natural de Santa Cruz do Sul/RS, foi preso e encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.