Tentaram matar um homem porque furtou dentro do bairro

A Polícia Civil de Camboriú elucidou uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Monte Alegre, em março deste ano. A vítima seria usuária de drogas e foi baleada porque furtou um celular dentro do bairro, o que fere “a lei” do crime.

Segundo o relato da ocorrência, no dia do crime, por volta das 13h, a vítima saía da casa da avó, na Rua Rosa Branca, quando foi abordada por dois indivíduos. Um deles sacou um revólver e o outro o encorajou dizendo “dá-lhe, dá-lhe”. A intenção era matá-lo para que "servisse de exemplo".

Foram cinco disparos contra o usuário de drogas, mas quatro tiros falharam e um atingiu as costas da vítima, que correu para sua casa, na Rua Monte Meru. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital.

A autoridade policial indiciou os dois homens por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e representou pela prisão preventiva deles.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, os dois envolvidos teriam ligação com uma facção criminosa.

A Justiça expediu mandado de busca e apreensão nas residências deles e só um foi encontrado, em ação realizada na manhã desta terça-feira (22).

Seus dados não foram informados, mas a polícia revelou que ele estava em casa dormindo e não apresentou resistência. Na casa foi encontrada pequena quantidade de maconha e ele foi preso.

O outro envolvido, Fábio Alex dos Santos, vulgo Banga, está foragido. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas pelo telefone 181.