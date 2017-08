A Guarda Municipal registrou diversas prisões nos últimos dias, inclusive de foragidos da justiça que estavam se escondendo na cidade. As ações reforçam a postura da Secretaria de Segurança em tornar Balneário Camboripu um lugar impróprio para criminosos.

Fazendo churrasco

Na tarde de sábado a GM em rondas percebeu que havia homens fazendo churrasco na faixa de areia da Avenida Atlântica, o que fere o código de posturas do município.

Um dos homens envolvidos, Rafael Raymundo Ilha, 40 anos, tinha mandado de prisão ativo da cidade de Novo Hamburgo/RS. Ele também foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

De moto

No final da tarde de sábado (19) guardas em rondas pela Terceira Avenida flagraram uma motocicleta CG de cor azul transitando com velocidade acima do permitido. Eles desconfiaram e deram ordem de parada. O condutor não obedeceu e tentou escapar, mas foi alcançado na Quarta Avenida, esquina com a Rua 200.

O condutor tinha um mandado de prisão ativo (o motivo não foi informado). Ele foi conduzido para a delegacia e depois para o complexo da Canhanduba.

Ecstasy e LSD

Já na noite de sábado, um Fiat Uno branco trafegava em alta velocidade pela Avenida Martin Luther e furou o sinal vermelho, chamando a atenção de guardas em rondas

Ao parar o veículo o condutor tentou empreender fuga a pé vindo a ser contido, quando verificou-se que o mesmo tinha algo na boca. Foi necessário o uso progressivo da força para tirá-lo e constatado que tratava-se de um envelope com 25 frações de entorpecente semelhante à LSD e num outro 10 comprimidos de substância semelhante à ecstasy.

Os dois ocupantes, de 19 e 20 anos, foram encaminhados à delegacia.

Rondando a Barra Sul

Na madrugada de sábado, guardas faziam o patrulhamento preventivo no Centro, quando desconfiaram de um homem na Avenida Normando Tedesco, próximo à Passarela da Barra. Ele tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Arapongas/PR e por isso foi conduzido ao presídio.