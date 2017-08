População de Balneário Camboriú é vítima de um crime a cada hora e meia

A cada 87 minutos a população de Balneário Camboriú é vítima de um crime. Os dados são relativos ao primeiro semestre deste ano e estão disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Um número sensível, a quantidade de roubos (quando o criminoso tem contato com a vítima), não está publicado no portal, mas foi repassado ao Página 3 pela assessoria da Secretaria.

É provável que a quantidade de furtos (quando o criminoso não tem contato com a vítima) seja maior porque os números contemplam apenas aqueles onde foi gerado Boletim de Ocorrência.

O resultado no primeiro semestre foi o seguinte:

Estelionato - 261

Furtos - 2.399

Roubos - 233

Homicídios – 8

Essa quantidade de homicídios em seis meses projeta Balneário Camboriú na condição de criminalidade endêmica segundo os padrões adotados pela Organização das Nações Unidas que prevê um limite de 10 homicídios por ano para grupos de 100 mil habitantes.

O discurso de algumas autoridades policiais -apoiado por parcela da população- é que essas mortes envolvem no mais das vezes conflitos de tráfico de drogas, portanto não afetariam a sociedade.

Na verdade afetam gravemente porque os homicídios são um termômetro da criminalidade em geral.

As estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado, atualizadas periodicamente são a forma mais segura da população ter ideia do nível de violência na cidade já que a Polícia Militar, conforme informado diversas vezes por este jornal, manipula as informações que distribui à imprensa e/ou publica em seu Facebook.