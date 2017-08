GM, Civil e Agentes de Trânsito realizaram operação integrada

Na noite de sexta-feira (19) guardas municipais, policiais civis e agentes de trânsito realizaram uma operação integrada no Centro de Balneário Camboriú. De acordo com o secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, o objetivo foi reunir forças para prevenir possíveis crimes.

Uma barreira preventiva e de fiscalização foi montada na Avenida Atlântica esquina com a Rua 51.

A Guarda fez o posicionamento estratégico de guarnições no Calçadão da Atlântica e na Atlântica com a Alvin Bauer, inclusive com presença do Cão Black, do K9 da Guarda.

O trabalho resultou em cinco autuações de trânsito, quatro veículos removido e inúmeras abordagens pessoais.

Na sequência foi realizada também uma abordagem na Praça da Cultura, onde um evento de hip hop estaria acontecendo sem autorização.

Havia denúncias de algazarra e perturbação do sossego alheio. Todos foram orientados e liberados.